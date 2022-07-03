В Лисичанске найдены документы иностранных наемников

Документы, обнаруженные спецслужбами в освобожденном Лисичанске, доказывают присутствие в городе иностранных наемников и инструкторов. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам Мирошника, найденные материалы будут опубликованы на трибунале и в Совете Безопасности ООН.
“Это преступление. Это непосредственно участие иностранных государств в конфликте, в котором они непосредственно [по их словам] участия не принимали”, - цитирует дипломата ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил в Владимиру Путину о полном освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).
"По итогу успешных боевых действий Вооруженными Силами России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов", - процитировали в военном ведомстве слова министра.