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39 минут назад

Посол ЛНР Мирошник: В Лисичанске найдены документы иностранных наемников

Российская Газета

Документы, обнаруженные спецслужбами в освобожденном Лисичанске, доказывают присутствие в городе иностранных наемников и инструкторов. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

В Лисичанске найдены документы иностранных наемников
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам Мирошника, найденные материалы будут опубликованы на трибунале и в Совете Безопасности ООН.

“Это преступление. Это непосредственно участие иностранных государств в конфликте, в котором они непосредственно [по их словам] участия не принимали”, - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил в Владимиру Путину о полном освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).

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"По итогу успешных боевых действий Вооруженными Силами России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов", - процитировали в военном ведомстве слова министра.

Армия,Родион Мирошник,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Совбез ООН,
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