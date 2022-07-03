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22 минуты назад

Генштаб ВСУ сообщил об отступлении украинских солдат с занятых позиций

News.ru

Украинские солдаты отступили от занятых позиций в Лисичанске, чтобы сохранить свои жизни. Об этом сообщили представители Генштаба ВСУ на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Уточняется, что Вооруженные силы России и союзных войск превзошли украинскую армию числом и количеством вооружения. В связи с этим бойцы ВСУ решили оставить оборонительные рубежи во избежание «роковых последствий».

Генштаб ВСУ сообщил об отступлении украинских солдат с занятых позиций
Фото: ReutersReuters

После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства русских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, — сказано в сообщении.

При этом советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в интервью изданию «Страна.ua» подчеркнул, что солдатам ВСУ нужно отступать из Лисичанска. Андрусив считает, что после ухода с занимаемых ранее точек украинские военные могут встретить войска ЛНР и ВС РФ «на второй линии обороны Северск — Бахмут».

В НАТО обозначили сроки вступления Украины в альянс

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский впал в бешенство после того, как ВСУ отступили из Северодонецка. По его словам, украинскому главе никогда не нравились новости об отступлении своих бойцов. Леонков отметил, что после потери контроля над Северодонецком Зеленский вызвал в свой кабинет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где задавал ему неприятные вопросы.

Армия,Валерий Залужный,Алексей Леонков,Владимир Зеленский,Верховный суд,Генштаб,НАТО,
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