Генштаб ВСУ сообщил об отступлении украинских солдат с занятых позиций

Украинские солдаты отступили от занятых позиций в Лисичанске, чтобы сохранить свои жизни. Об этом сообщили представители Генштаба ВСУ на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Уточняется, что Вооруженные силы России и союзных войск превзошли украинскую армию числом и количеством вооружения. В связи с этим бойцы ВСУ решили оставить оборонительные рубежи во избежание «роковых последствий».

Фото: Reuters Reuters

После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства русских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, — сказано в сообщении.

При этом советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в интервью изданию «Страна.ua» подчеркнул, что солдатам ВСУ нужно отступать из Лисичанска. Андрусив считает, что после ухода с занимаемых ранее точек украинские военные могут встретить войска ЛНР и ВС РФ «на второй линии обороны Северск — Бахмут».