В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
53 минуты назад

Зеленский заявил о планах применить западное оружие на луганском направлении

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ускоренные поставки западного вооружения дадут Киеву возможность атаковать на луганском направлении. О планах на иностранное оружие он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский заявил о планах применить западное оружие на луганском направлении
Фото: ReutersReuters

«Сказать сегодня точно, что Лисичанск находится под контролем [России] мы не можем, идут бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача — иметь огневое преимущество», — добавил украинский лидер.

По его словам, Вооруженные силы страны (ВСУ) делают все, что могут.

При этом Зеленский отметил, что в Лисичанске «действительно самая сложная ситуация, самая опасная». Он признал, что у Украины «там преимущества нет».

Французы пришли в ярость от очередной просьбы Зеленского

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской Народной Республики.

Армия,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители