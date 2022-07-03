Зеленский заявил о планах применить западное оружие на луганском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ускоренные поставки западного вооружения дадут Киеву возможность атаковать на луганском направлении. О планах на иностранное оружие он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Сказать сегодня точно, что Лисичанск находится под контролем [России] мы не можем, идут бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача — иметь огневое преимущество», — добавил украинский лидер.

По его словам, Вооруженные силы страны (ВСУ) делают все, что могут.

При этом Зеленский отметил, что в Лисичанске «действительно самая сложная ситуация, самая опасная». Он признал, что у Украины «там преимущества нет».