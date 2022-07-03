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43 минуты назад

В ЛНР заявили о начале боев за Северск

Деловая газета "Взгляд"

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.

В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.

Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.

В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

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Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

Армия,Виталий Киселев,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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