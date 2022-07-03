В ЛНР заявили о начале боев за Северск

«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram -канале.

Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска .

Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.