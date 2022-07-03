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21 минуту назад

Экс-глава британского генштаба: ВС РФ "практически неизбежно" займут Донбасс

Российская Газета

Российские Вооруженные силы “практически неизбежно” займут территории ДНР и ЛНР, и ВСУ не смогут их оттуда отбросить. С такими заявлением выступил бывший глава генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью телеканалу Sky News.

Британский генерал: ВС РФ "практически неизбежно" займут Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам генерала, Украине не хватит сил для того, чтобы “изгнать” российских военных из ДНР и ЛНР.

"Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти", - подчеркнул Даннат.

Стала известна позиция Германии по переговорам России и Украины

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил в Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ Владимиру Путину о полном освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).

"По итогу успешных боевых действий Вооруженными Силами России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов", - процитировали в военном ведомстве слова министра.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,
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