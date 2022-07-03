Премьер Украины озвучил ежемесячные траты на содержание армии

«Если у нас содержание армии было около 156 млрд гривен ($5,3 млрд), это был бюджет Вооружённых сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд ($4,4 млрд. — RT) — это ежемесячная сумма», — сказал Шмыгаль в интервью LB.ua.