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2 часа назад

Захарова прокомментировала удар ВСУ по Белгороду

ТАССиещё 3

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат провокации на территории России. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24", комментируя удар ВСУ по Белгороду.

Захарова прокомментировала удар ВСУ по Белгороду
Фото: ТАССТАСС

"Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", - сказала Захарова.

"Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию", - отметила дипломат.

Армия,Мария Захарова,МИД России,
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