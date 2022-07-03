Захарова прокомментировала удар ВСУ по Белгороду

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат провокации на территории России. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24", комментируя удар ВСУ по Белгороду.

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"Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", - сказала Захарова.