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1 час назад

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Майк Габриелян

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение военного ведомства.

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, 3 июля 2022 г., министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Накануне российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР освободили Лисичанск. Это последний город Луганской республики, находившийся под контролем украинских формирований.

МО РФ сообщило о перехвате в ЛНР восьми снарядов РСЗО, в том числе четырех системы HIMARS

Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встретили своих освободителей цветами.

Армия,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Минобороны России,
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