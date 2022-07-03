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1 час назад

Ударом ВКС в Николаеве уничтожено до 120 иностранных наемников

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

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