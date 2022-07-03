Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», – сообщается в Telegram -канале Минобороны России.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.