В Польше хотят вернуть отмененный 14 лет назад призыв в армию

Жители Польши выступают за возвращение армейского призыва, который был отменен с 1 января 2010 года. Об этом свидетельствуют данные опросов, которые приводит газета The Washington Post.

Фото: Alik Keplicz/AP Alik Keplicz/AP

Издание отмечает, что милитаристские настроения укрепляются в Польше из-за российской военной операции на Украине - около 94% поляков считают Россию «серьезной угрозой», тогда как в 2018 году такого мнения придерживались 65% жителей Польши.

Кроме того, ряд политиков предлагают ослабить закон об оружии, чтобы как можно больше гражданских жителей могли вооружиться.

«В стране с самым низким уровнем владения оружием в Европе наблюдается всплеск зачисления в свои Силы территориальной обороны, похожие на Национальную гвардию США, а также острый интерес к боевым курсам, курсам выживания и тренировкам в тирах», — отмечает издание. Кроме того, военная подготовка массово внедряется в школах.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время спецоперации на Украине использовала далеко не весь свой потенциал.

Он назвал Россию «раненым медведем» и отметил, что некоторые слишком рано посчитали ее побежденной в столкновении на Украине.