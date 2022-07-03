"За время выполнения задач в ходе СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС) поразил более 70 целей. Это низколетящие БЛА, либо наоборот - летящие на очень большой высоте. Уничтожаем одной или двумя ракетами, в зависимости от важности цели, т. е. несет она с собой бомбовую нагрузки, либо просто проводит видеозапись. Пехотные подразделения обращаются к нам. По команде старшего руководителя мы выезжаем и уничтожаем БЛА, не давая вести корректировку огня, тем самым сохраняем жизнь", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М1".