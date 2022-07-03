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1 час назад

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1"

ТАССиещё 1

Расчеты тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М1" обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты (БЛА), запущенные противником под прикрытием воздушных шаров. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье и показали кадры боевой работы расчетов войсковой противовоздушной обороны (ПВО).

В комментарии ведомства говорится, что расчеты ЗРК "Тор-М1" раскрыли уловки, к которым прибегал противник для запуска беспилотных летательных аппаратов, и успешно поразили цели на различных высотах. Они ведут разведку и уничтожение как БЛА с ракетно-бомбовой нагрузкой, так и разведывательных воздушных судов.

"БЛА они запускали под прикрытием воздушных шаров. Мы их раскрыли. Воздушный шар идет по направлению ветра с определенной скоростью. БЛА все равно меняет траекторию, скорость, высоту. Визуально наблюдаем их в телевизионно-оптический визир. Стали ближе подпускать и убедились, что они запускают БЛА под прикрытием воздушных шаров", - рассказал командир тактической группы зенитно-ракетного дивизиона.

На кадрах, распространенных ведомством, показано, как станции дальней разведки обнаружения целей засекли беспилотник противника. Расчет подпустил беспилотник поближе и выполнил пуск. На камере объективного контроля виден беззвучный хлопок и точное попадание.

"За время выполнения задач в ходе СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС) поразил более 70 целей. Это низколетящие БЛА, либо наоборот - летящие на очень большой высоте. Уничтожаем одной или двумя ракетами, в зависимости от важности цели, т. е. несет она с собой бомбовую нагрузки, либо просто проводит видеозапись. Пехотные подразделения обращаются к нам. По команде старшего руководителя мы выезжаем и уничтожаем БЛА, не давая вести корректировку огня, тем самым сохраняем жизнь", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М1".

В ведомстве отметили, что расчетам ЗРК приходится менять позиции по несколько раз за смену. Это ключевой вопрос сохранности техники и безопасности. Разведка Вооруженных сил Украины, прежде всего беспилотники, ведет настоящую охоту за комплексами. Тем не менее, возможность совмещать походный и боевой режимы работы установки сводит опасность к минимуму.

Армия,Видео,Минобороны России,
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