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1 час назад

В Британии увидели раскол НАТО на три лагеря из-за России

Lenta.ru

Британская газета The Sunday Times указала на то, что конфликт на Украине проявил отсутствие единства в НАТО в отношении России. Об этом пишет ТАСС.

НАТО раскололось на три лагеря из-за России
Фото: Yves Herman / ReutresYves Herman / Reutres

По мнению автора материала, Североатлантический альянс в результате оказался поделен на три лагеря. В первой группе так называемых «ястребов» оказались граничащие с Россией страны, в том числе Польша. Отмечается, что представители данной категории считают, что НАТО необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Также, говорится в публикации, эти государства указывают на важность создания условий для смены власти в России.

Вторая группа получила название «голуби». К ней относятся те страны, которые хотят заключения перемирия. При этом они считают допустимыми территориальные уступки со стороны Киева в пользу Москвы. Газета привела слова чиновника одной из скандинавских стран, который объяснил, что подобная «сделка не была бы честной, но была бы практичной».

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К третьей группе, получившей название «страусов», издание отнесло те государства, которые не уделяют конфликту на Украине слишком много внимания. В частности, к таким относятся страны Южной Европы, отмечает газета. Поясняется, что они поддерживают документы, принимаемые НАТО, но при этом не показывают большего энтузиазма по отношению к конфликту.

В конце июня лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

Армия,В мире,НАТО,ЕС,
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