Раскрыта судьба затопленного экипажем корабля «Саратов»

Исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко заявил, что большой десантный корабль «Саратов» будет направлен на ремонт в Керчь. Об этом пишет ТАСС.

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Александр Сауленко уточнил, что корабль «поднимают и в Керчь отбуксируют для ремонта». Политик напомнил, что судно было подбито 24 марта.

По его словам, ВСУ обстреляли порт баллистическими ракетами «Точка-У». Одна из них попала в «Саратов», после чего на борту БДК вспыхнул пожар. Команда была вынуждена затопить корабль «во избежание детонации боеприпасов».