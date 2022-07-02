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54 минуты назад

Раскрыта судьба большого десантного корабля «Саратов»

Илья Родин

Исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко заявил, что большой десантный корабль «Саратов» будет направлен на ремонт в Керчь. Об этом пишет ТАСС.

Раскрыта судьба затопленного экипажем корабля «Саратов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Сауленко уточнил, что корабль «поднимают и в Керчь отбуксируют для ремонта». Политик напомнил, что судно было подбито 24 марта.

По его словам, ВСУ обстреляли порт баллистическими ракетами «Точка-У». Одна из них попала в «Саратов», после чего на борту БДК вспыхнул пожар. Команда была вынуждена затопить корабль «во избежание детонации боеприпасов».

Крейсер «Москва» затонул

БДК «Воронежский комсомолец» был построен в Калининграде в 1964 году. В 2003-м году корабль был переименован в «Саратов». Водоизмещение составляет 4650 тонн, длина - 113,1 метра, напоминает РИА «Новости».

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