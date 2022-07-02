Стало известно о переброске в Донбасс неподготовленных участников теробороны с Западной Украины

По информации издания, Киев пошел на такие меры из-за серьезных потерь в живой силе.

«Серьезные потери в живой силе в Донбассе ... вынудили украинские войска набирать подкрепление с запада. Многие ... просто не готовы к этому повышенному уровню боевых действий. А обучение ... ограничено: иногда две недели или меньше», — уточняет издание.

Представители теробороны свидетельствуют о том, что у них в наличии есть только ружья, пулеметы и некоторое количество противотанковых орудий. Им недостает артиллерии, зачастую способа связаться с подразделениями, которые располагают тяжелым вооружением, нет.