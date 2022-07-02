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18 минут назад

Минобороны сообщило о «значительных потерях» ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «значительные потери» в ходе специальной военной операции. Об этом журналистам в субботу, 2 июля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о «значительных потерях» ВСУ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

Представитель ведомства уточнил, что три батальона 10-й горно-штурмовой и72-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка потеряли более 50 процентов личного состава. При этом Конашенков не уточнил точное число потерь с украинской стороны, как и изначального количества военных в каждом батальоне.

В Минобороне также рассказали о потерях ВСУ в районе населенного пункта Артемовск. Там уничтожили до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Верховный суд,
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