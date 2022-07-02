Российские войска взяла под контроль Золотаревку

Группировка российских войск «О» («Отважные») взяла под контроль населенный пункт Золотаревка. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что для полного окружения Лисичанска необходимо еще взять село Белогоровка, расположенное примерно в 6 км от Золотаревки.

В настоящее время лишь город Лисичанск в Луганской народной республике частично находится под контролем украинских войск.

Лисичанск расположен на северо-западе ЛНР, на правом берегу реки Северский Донец. Лисичанск является крупным промышленным центром с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса, основан в 1710 году.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.