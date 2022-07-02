Отмечается, что генерал заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач спецоперации, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военнослужащих на различных направлениях.

Кроме того, Герасимов уделил особое внимание вопросам применения в ходе боев автоматизированных систем боевого управления в интересах увеличениях ударных возможностей межвидовых группировок войск.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.