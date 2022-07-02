Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что генерал заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач спецоперации, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военнослужащих на различных направлениях.
Кроме того, Герасимов уделил особое внимание вопросам применения в ходе боев автоматизированных систем боевого управления в интересах увеличениях ударных возможностей межвидовых группировок войск.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.