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1 час назад

Начальник Генштаба РФ Герасимов посетил военных, задействованных в спецоперации

Газета.Ruиещё 1

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что генерал заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач спецоперации, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военнослужащих на различных направлениях.

Кроме того, Герасимов уделил особое внимание вопросам применения в ходе боев автоматизированных систем боевого управления в интересах увеличениях ударных возможностей межвидовых группировок войск.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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