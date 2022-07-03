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43 минуты назад

Армия Ливии поддержала протесты

Газета.Ruиещё 3

Ливийская национальная армия (ЛНА), подчиненная Палате представителей Ливии, поддержала протестующих, требующих провести президентские и парламентские выборы, сообщает ТАСС.

Армия Ливии поддержала протесты
Фото: ReutersReuters

"Генеральное командование заявляет о поддержке народной воли и требований граждан. При этом наш национальный долг - обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам", - заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

В ЛНА отметили, что призывают проводить демонстрации протеста только мирным путем.

"Необходимо разработать дорожную карту для спасения [страны] от горькой реальности и абсурдности текущей ситуации", - указано в заявлении.

Протесты в Ливии начались на фоне требований распустить временное правительство и провести в ближайшее время президентские и парламентские выборы. Протестующие в Триполи, Бенгази и Себхи потребовали ввести чрезвычайное положение. В Тобруке на востоке страны протестующие взяли штурмом и подожгли в пятницу здание Палаты представителей.

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