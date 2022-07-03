Армия Ливии поддержала протесты

"Генеральное командование заявляет о поддержке народной воли и требований граждан. При этом наш национальный долг - обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам", - заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

"Необходимо разработать дорожную карту для спасения [страны] от горькой реальности и абсурдности текущей ситуации", - указано в заявлении.

Протесты в Ливии начались на фоне требований распустить временное правительство и провести в ближайшее время президентские и парламентские выборы. Протестующие в Триполи, Бенгази и Себхи потребовали ввести чрезвычайное положение. В Тобруке на востоке страны протестующие взяли штурмом и подожгли в пятницу здание Палаты представителей.