Армия Ливии поддержала протесты

Ливийская национальная армия (ЛНА), подчиненная Палате представителей Ливии, поддержала протестующих, требующих провести президентские и парламентские выборы, сообщает ТАСС.
"Генеральное командование заявляет о поддержке народной воли и требований граждан. При этом наш национальный долг - обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам", - заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
В ЛНА отметили, что призывают проводить демонстрации протеста только мирным путем.
"Необходимо разработать дорожную карту для спасения [страны] от горькой реальности и абсурдности текущей ситуации", - указано в заявлении.
Протесты в Ливии начались на фоне требований распустить временное правительство и провести в ближайшее время президентские и парламентские выборы. Протестующие в Триполи, Бенгази и Себхи потребовали ввести чрезвычайное положение. В Тобруке на востоке страны протестующие взяли штурмом и подожгли в пятницу здание Палаты представителей.