В США запустили ракету-носитель Atlas V с российским двигателем

Американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V с двумя спутниками для выполнения задач Космических сил США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию, которая опубликована на сайте компании.

Отмечается, что первая ступень носителя оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш». Носитель был запущен в космос на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 2 июля).

Издание напоминает, что изначально запустить носитель должны были 30 июня, однако старт решили перенести на сутки в связи с облачностью и риском грозы.

На борту ракеты находятся два аппарата, один из них — спутник WFOV, который оснащен инфракрасным сенсором. С его помощью космонавты США смогут получать изображение участков поля боя высокого качества.

Предназначение второго аппарата под названием USSF-12 Ring засекречено, однако на сайте ULA указано, что он сможет должным образом «продемонстрировать технологии будущего». Оба спутника будут находиться на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч км над экватором.