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1 час назад

Рогозин: Россия запустит все свои ракеты «Протон»

RT на русском

Россия планирует запустить все свои ракеты «Протон», это может потребовать дополнительных переговоров, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин: Россия запустит все свои ракеты «Протон»
Фото: ТАССТАСС

«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, решение этой проблемы после 2024 года является вопросом переговоров.

14 января стало известно, что производство тяжёлых ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2022 году.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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