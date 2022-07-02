Рогозин: Россия запустит все свои ракеты «Протон»

Россия планирует запустить все свои ракеты «Протон», это может потребовать дополнительных переговоров, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать», — цитирует РИА Новости Рогозина.
По его словам, решение этой проблемы после 2024 года является вопросом переговоров.
14 января стало известно, что производство тяжёлых ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2022 году.