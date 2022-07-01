В США назвали лучшую построенную Россией подлодку

Подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» являются лучшими субмаринами, когда-либо построенными Россией. Об этом американскому изданию 19FortyFive рассказал бывший высокопоставленный чиновник Военно-морских сил (ВМС) США.

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Специалист назвал достаточно сложной технологию малозаметности (прежде всего гидроакустической малошумности), используемой подлодками проекта 885М «Ясень-М». По его оценке, она может «соперничать со всем, что есть у ВМС США в воде прямо сейчас».

В июне издание напомнило, что в июне многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

В том же месяце газета Washington Times сообщила, что глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования вооруженных сил США Глен Ванхерк увидел серьезную угрозу для США в новом оружии России.