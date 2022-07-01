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9 минут назад

В США назвали лучшую построенную Россией подлодку

Lenta.ru

Подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» являются лучшими субмаринами, когда-либо построенными Россией. Об этом американскому изданию 19FortyFive рассказал бывший высокопоставленный чиновник Военно-морских сил (ВМС) США.

В США назвали лучшую построенную Россией подлодку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист назвал достаточно сложной технологию малозаметности (прежде всего гидроакустической малошумности), используемой подлодками проекта 885М «Ясень-М». По его оценке, она может «соперничать со всем, что есть у ВМС США в воде прямо сейчас».

В июне издание напомнило, что в июне многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

В том же месяце газета Washington Times сообщила, что глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования вооруженных сил США Глен Ванхерк увидел серьезную угрозу для США в новом оружии России.

Также в июне начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан третьего ранга Илья Колесников рассказал, что Тихоокеанский флот (ТОФ) России в текущем году получит шесть кораблей — три подводные лодки, два тральщика и корвет.

Армия,Илья Колесников,
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