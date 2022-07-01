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1 час назад

Украина объявила сбор денег на «армию дронов»

Мария Иванова

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о сборе денег на дроны для украинской армии. В своем Telegram канале он написал, что с помощью «армии дронов» Украина планирует «закрыть всю линию фронта» - почти 2,5 тысячи километров.

Украина объявила сбор денег на «армию дронов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федоров заявил, что сбор ведется совместными усилиями его министерства и генштаба украинской армии через интернет-платформу.

По его словам, сначала Украина планирует закупить 200 беспилотников, способных летать до 24 часов на расстояние до 160 километров и оставаться «почти незаметными».

Министр отметил, что за несколько дней были собраны деньги на два беспилотных авиационных комплекса.

CNN ранее рассказал, что Пентагон обратился к 800 компаниям, чтобы организовать производство и поставки инновационного оружия для Украины. От этих компаний поступило около 1300 предложений.

На этой неделе Пентагон определит, какие предложения можно реализовать в ближайшие недели.

Предложения сосредоточены вокруг противовоздушной обороны, противотанковых, противопехотных, береговых и беспилотных авиационных систем, а также средств связи.

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