В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные захватывают оружие иностранного производства. Военный обозреватель Дмитрий Литовкин написал для ТАСС о важности трофейных систем автоматизации управления боем.

Фото: Александр Ермошенко / Reuters Александр Ермошенко / Reuters

Ранее французский политик Режис Кастельно сообщил, что российские военные захватили гаубицы Caesar, которые Франция поставила Украине. Литовкин заявил, что гаубица сама по себе является неактуальным приобретением для российских оружейников.

«Но суть в другом: вместе с французскими машинами в руки наших военных попали современные системы автоматизации управления боем. Этот подарок стоит двух самоходок», — объяснил он.

Литовкин добавил, что цифровые системы управления боем имеют решающее значение для современной техники. По его словам, в российскую армию подобная техника «только приходит». В 2020 году на форуме «Армия» показали изделие «Планшет-А», которое позволяет автоматизировать управление артиллерийскими и минометными подразделениями, а также расчетами реактивных систем залпового огня.

По мнению военного обозревателя, американские буксируемые гаубицы M777 отправили на Украину без подобных систем из-за опасений, что они станут трофеями.