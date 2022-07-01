Торговля в «даркнете»: куда уходит поставленное НАТО оружие Украине

На Украине набирает обороты торговля вооружением, которое поступило из западных стран в качестве военной помощи. В «даркнете» можно найти самые современные винтовки, гранатометы, дроны-камикадзе. Российским журналистам телеканала RT удалось выйти на продавцов в закрытом сегменте глобальной сети и узнать все: цены, способы оплаты и выдачи заказа.

Фото: defense.gov defense.gov

Так, например, цена на американские бронежилеты составляет от 1500 долларов. Штурмовая винтовка М4 - от $2400. Немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3 стоит 670 долларов за штуку. Все это можно купить на одном из нелегальных украинских сайтов в «даркнете».

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В рамках журналистского расследования автор материала зарегистрировался в крупном маркетплейсе, где продается западное оружие. В ассортименте - не только легкое стрелковое оружие, но и противотанковые комплексы Javelin из США и передовые барражирующие боеприпасы. Эти образцы, как известно, щедро поставляются на Украину Соединенными Штатами и их союзниками в рамках пакетов военной помощи.

На таких торговых площадках продается все - даже советское вооружение, к примеру, винтовки Драгунова по 3500 долларов с небольшим боекомплектом до 50 патронов. Также можно приобрести американские образцы: противопехотные мины, новейший беспилотник, или же коптер-камикадзе.

Связавшись с продавцом, корреспондент узнал, что цена на ударный дрон Phoenix Ghost составляет четыре тысячи долларов, при этом доставка осуществляется в тайник - по сути обычный прикоп в лесу. Покупатель получает соответствующие координаты и фотографию места. Похожая схема используется при передаче запрещенных веществ.

Доставка оружия, заказываемого на виртуальном черном рынке, возможна как на Украине, так и за ее пределами, например, в Польше. Однако в этом случае предусмотрена дополнительная плата. Как заявил поставщик в переписке, доставка составит 1000 долларов. При этом он лично будет информировать по всем деталям местоположения заказа.

Журналист попросил продавца оружия указать номер счета криптокошелька, куда можно перевести деньги за дрон. Но торговец подчеркнул, что оплата производится исключительно на маркетплейсе, который выступает в роли гаранта сделки. Все проходит максимально конфиденциально, никаких неудобных вопросов о том, для каких целей требуется товар.

С начала российской спецоперации на Донбассе Североатлантический альянс во главе с США оказывает Киеву многомиллиардную военную помощь. На Украину поставляются современные образцы вооружения НАТО: противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, стрелковое оружие, боеприпасы.

«Союзники продолжат оказывать большую военную и финансовую помощь, и сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины. Сюда входят средства связи для обеспечения безопасности, топливо, медикаменты и бронежилеты, оборудование для борьбы с минами, химическими и биологическими угрозами, а также сотни переносных систем защиты от дронов», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Однако масштабные, и порой бесконтрольные со стороны самого же Запада, поставки вооружения на Украину приводят к появлению теневого бизнеса по перепродаже снаряжения на черном рынке. Это вынуждены признавать даже официальные украинские власти и силовые структуры. Так, к примеру, СБУ отчиталась о том, что им удалось предотвратить продажу порядка тысячи бронежилетов, предназначенных для нужд ВСУ, в одной из сетей гипермаркетов во Львовской области.

«Это было и раньше, Украина продавала оружие, которое ей досталось от СССР не всегда правильными путями. Она продавала, что было во время конфликта в Донбассе, много стволов было на руках, пулеметы, автоматы, что угодно. А сейчас такая пора, где можно развернуться. Думаю, участвуют все: госструктуры, СБУ, военные, и соответствующие бизнес-структуры, которые хорошо себя чувствуют», - выразил мнение военный эксперт Василий Дандыкин.

Как показало расследование RT, незаконные схемы реализации западного оружия, которого на Украине теперь в избытке, процветают и в виртуальном формате. И то, что изначально поставлялось странами НАТО для нужд ВСУ, распродается в «даркнете» всем желающим.