Кадыров сообщил о плачевном состоянии «укронацистских» сил в Лисичанске

Украинские подразделения в Лисичанске находятся в очень плачевном состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.

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Как сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте», «укронацистские подразделения» в Лисичанске «полностью деморализованы, предчувствуя свой скорый конец».

«Поэтому мы пока не спешим, даем возможность уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «остальных ждет очень быстрый и неминуемый разгром», а «полное освобождение Лисичанска от бандеровских и националистических банд – вопрос времени».

«Другого исхода не ждите!» – заявил Кадыров.