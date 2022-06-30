Минобороны России заявило об очередной провокации ВСУ под Днепром

Специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ спланировали провокацию по подрыву зернохранилища в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска. Об этом в четверг сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. Для ее реализации националисты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых и осуществили его подрыв", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
По его словам, местная администрация по уже отработанному киевскими властями сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ. Он сказал, что "подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада".
"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению", - добавил генерал.