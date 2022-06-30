В ДНР рассказали о пытках возвращенных из украинского плена солдат

К большинству возвращенных из украинского плена солдат применялись пытки. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, условия содержания военнопленных на Украине были «за рамками нормального обращения», а многим вернувшимся солдатам потребовалась срочная медицинская помощь.

Пушилин заявил, что среди вернувшихся домой 47 граждан ДНР были в основном мобилизованные бойцы и всего несколько человек — контрактники. Он также добавил, что российские летчики в плену подвергались более жестоким издевательствам и пыткам, поскольку на Украине к ним испытывают особую ненависть.