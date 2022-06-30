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1 час назад

Кадыров: освобождение Лисичанска в ЛНР может завершиться «сегодня — завтра»

RT на русском

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобождение Лисичанска в ЛНР может завершиться «сегодня — завтра».

Кадыров сообщил, когда завершится освобождение Лисичанска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Специалисты не дают прогнозов, когда можно завершить спецоперацию, которую начали в Лисичанске. Я как неспециалист говорю: сегодня-завтра мы там закончим...», — сказал Кадыров на видео, размещённом в его Telegram-канале.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР.

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