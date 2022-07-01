Эстония и Латвия нашли способ ответить на "агрессию России"

"Агрессия России ясно показывает потребность в системах ПВО. Я хотел бы еще раз поблагодарить Испанию, которая недавно разместила такие системы в Латвии, но мы также работаем над развитием наших возможностей. Я рад, что мы реализуем этот проект вместе с Эстонией, укрепляя как наше региональное сотрудничество, так и общую оборону", - отметил Пабрикс.