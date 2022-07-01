Эстония и Латвия нашли способ ответить на "агрессию России"

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс и его эстонская коллега Калле Лаанет заключили меморандум о взаимопонимании в области совместных закупок систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности, передает ERR.
Согласно документу, стороны согласились, что соответствующий процесс будет координировать Эстонский центр инвестиций в нацоборону при участии военных советов двух государств.
"Агрессия России ясно показывает потребность в системах ПВО. Я хотел бы еще раз поблагодарить Испанию, которая недавно разместила такие системы в Латвии, но мы также работаем над развитием наших возможностей. Я рад, что мы реализуем этот проект вместе с Эстонией, укрепляя как наше региональное сотрудничество, так и общую оборону", - отметил Пабрикс.
В свою очередь Лаанет отметила, что Эстония готова внести свой вклад к противовоздушную оборону. Как подчеркнула министр обороны Эстонии, саммит НАТО ясно дал понять, что альянс готов оказать помощь тем государствам, которые "готовы защищаться". При этом на данный момент неизвестно, какие именно системы ПВО собираются закупить две прибалтийские республики. По информации ERR, минобороны Эстонии собирается представить свои первые предложения по этому вопросу лишь к концу июля.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО сразу начнет реализовывать утвержденный на саммите в Мадриде план по наращиванию военного контингента у границ с Россией.