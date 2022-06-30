Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине

"С момента моего вступления в должность мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов на системы безопасности. В ближайшие несколько дней мы намерены объявить [о еще одном пакете военной помощи на] более 800 млн, включая новую, современную западную систему ПВО для Украины, больше артиллерии и снарядов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые мы уже передали Украине, и еще больше HIMARS поступит из других стран", - сказал американский лидер, выступая на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО.