В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
40 минут назад

Байден: США предоставят Украине в ближайшие дни новый пакет военной помощи на $800 млн

ТАСС

Соединенные Штаты в ближайшие дни предоставят Украине очередной пакет военной помощи на более 800 млн долларов, включающий в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасы для смонтированных на колесном шасси комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems, "Хаймарс"). Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден.

Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

"С момента моего вступления в должность мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов на системы безопасности. В ближайшие несколько дней мы намерены объявить [о еще одном пакете военной помощи на] более 800 млн, включая новую, современную западную систему ПВО для Украины, больше артиллерии и снарядов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые мы уже передали Украине, и еще больше HIMARS поступит из других стран", - сказал американский лидер, выступая на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО.

США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется - Байден на вопрос о том, есть ли крайний срок оказания Вашингтоном помощи Киеву.

Армия,В мире,Джозеф Байден,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители