Обмен пленными 144 на 144 военнослужащих состоялся 29 июня по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", - заявил Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что жизни, здоровье, освобождение российских военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, являются самой главной задачей.
"Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.
Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек.
"Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", - сказал Конашенков.