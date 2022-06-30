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1 час назад

Минобороны России сообщило об обмене 29 июня 144 на 144 военнослужащих

ТАСС

Обмен пленными 144 на 144 военнослужащих состоялся 29 июня по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", - заявил Конашенков.

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Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что жизни, здоровье, освобождение российских военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, являются самой главной задачей.

"Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек.

"Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", - сказал Конашенков.

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