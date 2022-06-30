В ДНР рассказали о судьбе угрожавшего убить мать Кадырова бойца "Азова"

Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, который угрожал убить мать главы Чечни Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, жив и находится в тюрьме в Донецкой народной республике. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в руководстве ДНР.

Фото: соцсети соцсети

«Касаткин находится в Волновахской колонии № 120. Никаких жалоб от него не поступало. Все, что ему угрожает — обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», — сообщил источник.

Он также отметил, что после предъявления обвинения Касаткину его статус с пленного поменяется, и «обмену он не подлежит».

Также информацию о лейтенанте «Азова» телеканалу подтвердил и репортер Андрей Руденко, который посещал эту колонию.

«Дерзость вся прошла у этого человека. При виде заходящих бородатых мужчин его начинает трясти», — сказал Руденко.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками территории «Азовстали». По данным оборонного ведомства, в плен сдались 2 439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих украинской армии.