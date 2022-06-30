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2 часа назад

RTVI: лейтенант "Азова" Касаткин, угрожавший убить мать Кадырова, находится в колонии ДНР

Газета.Ruиещё 2

Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, который угрожал убить мать главы Чечни Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, жив и находится в тюрьме в Донецкой народной республике. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в руководстве ДНР.

В ДНР рассказали о судьбе угрожавшего убить мать Кадырова бойца "Азова"
Фото: соцсетисоцсети

«Касаткин находится в Волновахской колонии № 120. Никаких жалоб от него не поступало. Все, что ему угрожает — обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», — сообщил источник.

Он также отметил, что после предъявления обвинения Касаткину его статус с пленного поменяется, и «обмену он не подлежит».

Также информацию о лейтенанте «Азова» телеканалу подтвердил и репортер Андрей Руденко, который посещал эту колонию.

«Дерзость вся прошла у этого человека. При виде заходящих бородатых мужчин его начинает трясти», — сказал Руденко.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками территории «Азовстали». По данным оборонного ведомства, в плен сдались 2 439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих украинской армии.

Ранее раненые пленные азовцы говорили врачам, что в «Азове» они занимались исключительно мирными профессиями, «никого не убивали и не мучили пленных и гражданских лиц».

Армия,Андрей Руденко,Рамзан Кадыров,
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