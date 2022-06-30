Минобороны России заявили о выводе военных с острова Змеиный. Это было сделано в качестве жеста доброй воли. Об этом сообщает РИА Новости.
«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы РФ завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - говорится в сообщении министерства.
Также отмечается, это решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса. Ранее украинские власти заявляли о невозможности вывоза зерна, так как российские военные контролируют всю северо-западную часть Черного моря.
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», - отметили в Минобороны.
Ранее в ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В противодействии поставкам украинского зерна на внешние рынки Запад обвинял Россию. Москва в свою очередь заявила, что не препятствует выводу зерна, однако для этого киевский режим должен сначала разминировать акваторию Черного моря.