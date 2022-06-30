В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный

«Нас упрекают в том, что мы якобы не даем возможности создания гуманитарного коридора для вывоза зерна, что это может грозить мировым голодом. Это не так, есть другие пути, чтобы его вывезти. Не мы заминировали порты и затопили корабли. Украинская сторона могла найти другие возможности, но не захотела. Мы не имеем права [допустить], чтобы нас обвиняли, к тому же факт есть — остров Змеиный у нас», — сказала она.