Стало известно место тренировки Британией украинских солдат

Артиллеристы ВС Украины проходят обучение стрельбе из полевых гаубиц L119 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS на полигоне Солсбери-Плейн на юге Великобритании. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.

"Они [украинские военные] вплотную подошли к тому, чтобы вернуться [в зону боевых действий] и начать применять это вооружение", - цитирует издание руководителя учебных курсов капитана Джеймса Олифанта.

На полигон Солсбери-Плейн прибыли около 400 украинских военнослужащих. Часть из них уже завершила обучение и вернулась на родину.

105-миллиметровая британская буксируемая гаубица L119 может доставляться вертолетами или перебрасываться с помощью парашютов. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км.