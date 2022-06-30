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4 часа назад

Telegraph: Британия обучает украинских солдат стрельбе из гаубиц и РСЗО

ТАСС

Артиллеристы ВС Украины проходят обучение стрельбе из полевых гаубиц L119 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS на полигоне Солсбери-Плейн на юге Великобритании. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.

Стало известно место тренировки Британией украинских солдат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Они [украинские военные] вплотную подошли к тому, чтобы вернуться [в зону боевых действий] и начать применять это вооружение", - цитирует издание руководителя учебных курсов капитана Джеймса Олифанта.

На полигон Солсбери-Плейн прибыли около 400 украинских военнослужащих. Часть из них уже завершила обучение и вернулась на родину.

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105-миллиметровая британская буксируемая гаубица L119 может доставляться вертолетами или перебрасываться с помощью парашютов. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км.

По сведениям газеты, британское командование планирует перебросить гаубицы L119 и РСЗО MLRS на Украину для передачи местным ВС.

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