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9 минут назад

Испытание гиперзвуковой ракеты в США прошло неудачно

ТАСС

Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.

В США провалились испытания гиперзвуковой ракеты
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

"Сбой произошел после включения двигателя на прототипе", - приводит агентство слова представителя американских военно-морских сил Тима Гормана.

По его словам, испытания проходили в среду на Гавайях, дополнительных подробностей он не сообщил. Между тем Горман подчеркнул, что Пентагон по-прежнему способен "развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства" в намеченные сроки. В ВМС заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.

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Как пишет Bloomberg, речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia. По данным агентства, 29 июня произошло второе неудачное испытания ракеты - первое состоялось в октябре 2021 года, в ходе первых полетных испытаний. Тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности ракеты-носителя.

Армия,Пентагон,
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