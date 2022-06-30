В США провалились испытания гиперзвуковой ракеты

Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

"Сбой произошел после включения двигателя на прототипе", - приводит агентство слова представителя американских военно-морских сил Тима Гормана.

По его словам, испытания проходили в среду на Гавайях, дополнительных подробностей он не сообщил. Между тем Горман подчеркнул, что Пентагон по-прежнему способен "развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства" в намеченные сроки. В ВМС заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.