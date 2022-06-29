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7 часов назад

Пленный наемник из США пожалел о приезде на Украину

Lenta.ru

Пленный наемник из США, воевавший на стороне украинской армии, Александр Дрюке пожалел, что приехал на Украину, и призвал других не брать с него пример. Его цитирует РИА Новости.

«Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде», — сказал Дрюке.

По словам американца, ему обещали платить около 3,5 тысячи долларов ежемесячно, если он согласится находиться на передовой. Денег, по словам мужчины, он так и не увидел. По его словам, у него с украинскими военными было «устное соглашение».

Американские наемники попали в плен на Украине

Дрюке также предостерег желающих последовать его примеру и призвал подробнее изучить информацию о конфликте на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в отношении наемников из США могут применить смертную казнь. Он заявил, что власти Донецкой народной республики (ДНР) могут принять решение о смертной казни, однако это осуществляться судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.

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