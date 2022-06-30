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31 минуту назад

США направят в Румынию еще 5 тыс. военных

Газета.Ruиещё 3

США направят в Рупынию дополнительно 5 тыс. военнослужащих. Об этом президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде, передает Universul.net. По данным издания, Байден пояснил, что такой шаг связан с укреплением обороны НАТО от "угрозы России".

США направят в Румынию еще 5 тыяч военных
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис "приветствовал этот шаг", заявив, что "все задачи" "выполнены и решены так, как мы хотели!"

"Это результат командной работы, и я хочу поблагодарить всех причастных", — сказал Йоханнис во время саммита.

Байден также отметил, что будет увеличена ротация американских военных в странах Балтии, а в Польше США создадут постоянную штаб-квартиру 5-го армейского корпуса. Ранее сообщалось, что Великобритания собирается отправить в 2023 году в Эстонию около 1 тыс. военных, которые должны "защитить и укрепить НАТО" от "российской угрозы".

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он добавил, что окончательное количество военных будет согласовано позднее, и подчеркнул, что они станут частью расширенных сил НАТО в Эстонии.

Армия,Бен Уоллес,Джозеф Байден,НАТО,
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