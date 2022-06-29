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10 часов назад

Норвегия поставит Украине три РСЗО и боеприпасы

Газета.Ru

Норвегия при посредничестве Великобритании поставит на Украину три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тыс боеприпасов, сообщается на сайте правительства Норвегии.

Норвегия поставит Украине три РСЗО и боеприпасы
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что эта поставка не нанесет ущерба боеготовности скандинавской стране. Норвежские вооруженные силы планируют «масштабное обновление арсенала», поэтому они договорились передать три РСЗО MLRS Великобритании, которая взамен направит три РСЗО того же типа на Украину.

«Мы должны продолжать нашу поддержку Украине. Для этого требуется больше оружия, и это очень желаемое вооружение для Украины, которое нам бы не удалось поставить Украине без тесного сотрудничества с Великобританией», — приводятся в заявлении слова министра обороны Норвегии Бьерна Арильд Грама.

Ранее Норвегия направила на Украину 22 самоходные гаубицы М109 с запчастями, а также артиллерийские боеприпасы. Накануне Министерство обороны России продемонстрировало видео поражения одной из этих гаубиц на Украине.

Армия,Минобороны России,
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