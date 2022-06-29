Норвегия поставит Украине три РСЗО и боеприпасы

«Мы должны продолжать нашу поддержку Украине. Для этого требуется больше оружия, и это очень желаемое вооружение для Украины, которое нам бы не удалось поставить Украине без тесного сотрудничества с Великобританией», — приводятся в заявлении слова министра обороны Норвегии Бьерна Арильд Грама.