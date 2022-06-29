Российский военный флот получит две подлодки в текущем году

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту России две подводные лодки в этом году. Об этом 29 июня сообщил глава корпорации Алексей Рахманов .

«У нас по плану, во-первых, одна подводная лодка уже передана досрочно. Еще, рассчитываем, две войдут в строй», - сказал он.

Накануне, 28 июня, сообщалось, что дизель-электрическая подводная лодка, прошедшая в мае ремонт и модернизацию в Севастополе, вышла в Черное море на заводские ходовые испытания. Перед этим субмарина прошла швартовые испытания. После заводских ходовых испытаний «Алроса» войдет в состав флота.