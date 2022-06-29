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49 минут назад

Глава ОСК заявил, что ВМФ России получит две подлодки в 2022 году

ТК «Звезда»иещё 2

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту России две подводные лодки в этом году. Об этом 29 июня сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

Российский военный флот получит две подлодки в текущем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас по плану, во-первых, одна подводная лодка уже передана досрочно. Еще, рассчитываем, две войдут в строй», - сказал он.

О каких конкретно подводных лодках идет речь, Рахманов не уточнил.

Накануне, 28 июня, сообщалось, что дизель-электрическая подводная лодка, прошедшая в мае ремонт и модернизацию в Севастополе, вышла в Черное море на заводские ходовые испытания. Перед этим субмарина прошла швартовые испытания. После заводских ходовых испытаний «Алроса» войдет в состав флота.

Уникальность «Алросы» заключается в ее малошумности. Вместо винта на подлодке установлен экспериментальный водометный движитель.

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