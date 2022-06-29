МРК «Буян-М» решили усилить до уровня корветов и фрегатов

В России разрабатывают усиленную версию малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр «Буян-М»), после чего они максимально приблизятся по водоизмещению к корветам, а по ударным возможностям – к фрегатам, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

«На предстоящем форуме «Армия-2022» госзаказчик планирует рассмотреть модернизированный проект очень удачного проекта «Буян-М». Планируется увеличить количество универсальных пусковых ячеек для основной номенклатуры ракет корабельного базирования как минимум вдвое и усилить ПВО корабля «Панцирем-М». Соответственно, подрастет и водоизмещение корабля», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, корабль останется в классе «река-море», что позволит сохранить способность оперативного маневра между театрами военных действий по внутренним водным путям, а за счет увеличенного водоизмещения мореходность в открытых водах при этом повысится.