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12 часов назад

Названа доля боеспособных самолетов США

Lenta.ruиещё 2

В 2021 году только половина из 186 истребителей пятого поколения F-22 Raptor были готовы к выполнению поставленной задачи прямо сейчас, хотя изначально планировалось довести этот показатель до 75 процентов. Об отчете по боеготовности американских боевых самолетов, подготовленном Счетной палатой США, рассказывает журнал Popular Mechanics.

Названа доля боеспособных самолетов США
Фото: Chris Hyde / Getty ImagesChris Hyde / Getty Images

Издание назвало доли боеготовности других американских самолетов.

Так, в минувшем году готовыми к выполнению оперативной задачи были 40,7 процента сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer (планировалось довести этот показатель до 52 процентов), 57,5 процента тяжелых военно-транспортных самолетов C-5M Super Galaxy (в планах — 75 процентов), 71,1 процента заправщиков KC-135 Stratotanker (100 процентов), 32,4 процента транспортников C-130T Hercules (75 процентов), 36,5 процента заправщиков KC-130T (75 процентов), 51 процент истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet (75 процентов) и 67,2 процента патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon (80 процентов).

«Огромный парк военных самолетов Пентагона намного менее мощен, чем кажется», — говорится в публикации.

В июне в публикации американского издания 19FortyFive заметили, что тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан», считающиеся самыми могущественными в Военно-морском флоте России, станут гигантскими целями в случае войны.

Армия,Пентагон,
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