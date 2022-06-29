Названа доля боеспособных самолетов США

В 2021 году только половина из 186 истребителей пятого поколения F-22 Raptor были готовы к выполнению поставленной задачи прямо сейчас, хотя изначально планировалось довести этот показатель до 75 процентов. Об отчете по боеготовности американских боевых самолетов, подготовленном Счетной палатой США, рассказывает журнал Popular Mechanics.

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Издание назвало доли боеготовности других американских самолетов.

Так, в минувшем году готовыми к выполнению оперативной задачи были 40,7 процента сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer (планировалось довести этот показатель до 52 процентов), 57,5 процента тяжелых военно-транспортных самолетов C-5M Super Galaxy (в планах — 75 процентов), 71,1 процента заправщиков KC-135 Stratotanker (100 процентов), 32,4 процента транспортников C-130T Hercules (75 процентов), 36,5 процента заправщиков KC-130T (75 процентов), 51 процент истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet (75 процентов) и 67,2 процента патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon (80 процентов).

«Огромный парк военных самолетов Пентагона намного менее мощен, чем кажется», — говорится в публикации.