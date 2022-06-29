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13 часов назад

Словакия заменит советские БМП на шведские

Газета.Ru

Словакия приобретет 152 гусеничных боевых машины пехоты CV90 Mk IV шведского производства, которые заменят копии советских БМП-1 и БМП-2 BVP-1 и BVP-2, передает European Defence Review со ссылкой на правительство Словакии.

Словакия заменит советские БМП на шведские
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что производство шведских БМП началось в 1993 году. Они оснащены автоматической пушкой Bushmaster III калибра 35 мм. Версия Mk IV оснащена двигателем Scania мощностью до 1000 лошадиных сил и модернизированной трансмиссией X300.

Ранее сообщалось, что Словакия и Германия не смогли договориться по танкам Т-72 для Украины. Власти ФРГ заявили о подготовке соответствующей рокировки еще в середине весны, но сделка буксует из-за сопротивления со стороны Словакии. Берлин пообещал Братиславе 15 танков Leopard 2A4 вместо 30 Т-72, что словацкие власти считают недостаточным. До этого правительство ФРГ впервые опубликовало список вооружения, поставленного Украине. Также сообщалось, что Словения передала Украине 35 БМП югославского производства М-80.

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