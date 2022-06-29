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15 часов назад

НАТО пообещала восьмикратное увеличение сил в 2023 году

Мария Иванова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году численность сил реагирования альянса вырастет почти в восемь раз - до 300 тысяч военных. Об этом сообщает The Guardian.

НАТО пообещала восьмикратное увеличение сил в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расширение сил реагирования будет согласовано на саммите НАТО, открывшемся 29 июня в Мадриде.

Столтенберг заявил, что силы альянса в Прибалтике и пяти других «прифронтовых» странах будут удвоены или утроены, их численность вырастет до трех - пяти тысяч военнослужащих.

Генсек НАТО заявил, что это означает «крупнейшую перестройку коллективной обороны и сдерживания со времен холодной войны».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО на июньском саммите примет новую стратегическую доктрину, которая отразит украинский кризис и растущее влияние Китая.

По словам Столтенберга, в новой доктрине НАТО обозначит Россию как «самую прямую и непосредственную угрозу безопасности» членов альянса.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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