В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу с ПЗРК в арсенале

Силовики России задержали диверсионную группу террористов Украины в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
В их арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Оперативная работа шла с привлечением сотрудников краснодарского ОМОНа, действующего на территории Херсона. В результате удалось установить и задержать всех членов украинской диверсионной группы.
В настоящее время они дают показания по планируемым диверсионным акциям, объектами которых должны были стать, в том числе пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.
«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — заявил сотрудник силового ведомства России.
Отмечается, что среди вооружения задержанной диверсионной группы также оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Проводится работа по установлению связей задержанных с представителями украинских спецслужб.