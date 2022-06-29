В Херсоне раскрыли украинскую диверсионную группу с ПЗРК в арсенале

Силовики России задержали диверсионную группу террористов Украины в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

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В их арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Оперативная работа шла с привлечением сотрудников краснодарского ОМОНа, действующего на территории Херсона. В результате удалось установить и задержать всех членов украинской диверсионной группы.

В настоящее время они дают показания по планируемым диверсионным акциям, объектами которых должны были стать, в том числе пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.

«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — заявил сотрудник силового ведомства России.