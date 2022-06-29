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15 минут назад

В МИД напомнили, что является целями ударов в ходе спецоперации

Елена Прошина

Гражданские объекты и мирные жители Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации России, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексея Полищука.

В МИД напомнили, что является целями ударов в ходе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз России, исходящих с ее территории», — заявил дипломат.

По его словам, «удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием». Полищук заметил, что «гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов».

Отмечается, что Москва заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее.

«Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — сказал директора второго департамента.

Дипломат добавил, что «на это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану».

Ранее появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге. На Украине заявили, что по зданию был нанесен удар.

Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе. Детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом торговом центре, который не работал.

Армия,Алексей Полищук,Минобороны России,МИД России,
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