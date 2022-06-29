В Maxar отказались раскрыть детали ее военного сотрудничества с Украиной

Американская компания-оператор коммерческих спутников Maxar Technologies, снимавшая Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников, отказалась предоставить РИА Новости комментарий по поводу оказываемых ею услуг для армии Украины.
28 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что частные спутниковые операторы западных стран, включая Maxar, вместе с государственными передают данные Киеву и работают таким образом «на нашего врага». По словам директора госкорпорации, такие компании формируют конкретные данные для Североатлантического альянса, которые затем передаются украинским военным.
После слов Рогозина корреспондент РИА отправился в офис Maxar Technologies в пригороде Вашингтона, чтобы лично запросить комментарий по данной тематике. Однако в компании заявили, что в их отделении отсутствует сотрудник, ответственный за общение с прессой. А многочисленные попытки агентства связаться с менеджером по телефону не принесли результата.
Как оказалось, Maxar Technologies имеет десятилетний контракт с Национальным управлением военно-комической разведки США (NRO), одной из структур Пентагона, на сумму до 3,24 миллиарда долларов. Из поступивших в распоряжение РИА Новости документов компании следует, что данный контракт был заключен 25 мая 2022 года и представляет собой «крупнейшее из когда-либо заключенных NRO соглашений на приобретение коммерческих изображений».
По информации информационного агентства, американский коммерческий спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтезавод за три дня до атаки беспилотников. Затем на предприятии произошел пожар. На НПЗ подтвердили, что возгорание началось из-за двух беспилотников.