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43 минуты назад

В Maxar отказались раскрыть детали ее военного сотрудничества с Украиной

Елена Прошина

Американская компания-оператор коммерческих спутников Maxar Technologies, снимавшая Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников, отказалась предоставить РИА Новости комментарий по поводу оказываемых ею услуг для армии Украины.

В Maxar отказались раскрыть детали ее военного сотрудничества с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что частные спутниковые операторы западных стран, включая Maxar, вместе с государственными передают данные Киеву и работают таким образом «на нашего врага». По словам директора госкорпорации, такие компании формируют конкретные данные для Североатлантического альянса, которые затем передаются украинским военным.

После слов Рогозина корреспондент РИА отправился в офис Maxar Technologies в пригороде Вашингтона, чтобы лично запросить комментарий по данной тематике. Однако в компании заявили, что в их отделении отсутствует сотрудник, ответственный за общение с прессой. А многочисленные попытки агентства связаться с менеджером по телефону не принесли результата.

Как оказалось, Maxar Technologies имеет десятилетний контракт с Национальным управлением военно-комической разведки США (NRO), одной из структур Пентагона, на сумму до 3,24 миллиарда долларов. Из поступивших в распоряжение РИА Новости документов компании следует, что данный контракт был заключен 25 мая 2022 года и представляет собой «крупнейшее из когда-либо заключенных NRO соглашений на приобретение коммерческих изображений».

По информации информационного агентства, американский коммерческий спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтезавод за три дня до атаки беспилотников. Затем на предприятии произошел пожар. На НПЗ подтвердили, что возгорание началось из-за двух беспилотников.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,Пентагон,
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