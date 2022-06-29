В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

В КНДР назвали НАТО «зачинщиком» конфликта в Европе

Елена Прошина

Именно Североатлантический альянс является «зачинщиком» конфликта в Европе, создавая при этом угрозу безопасности России своим «продвижением на Восток», сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный Центральным телеграфным агентством КНДР комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хе Мена.

В КНДР назвали НАТО «зачинщиком» конфликта в Европе
Фото: EPAEPA

«НАТО является зачинщиком бедствия в Восточной Европе… НАТО — всего лишь лакей США для осуществления стратегии их господства, не более чем средство для вторжения», — заявил он.

Исследователь считает, что «вклад» альянса в обеспечение международной безопасности и мира до сих пор заключался в том, что НАТО «агрессивной войной разорил» суверенные государства в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, включая бывшую Югославию, Ирак, Афганистан и Ливию, вызвав смерти сотен тысяч гражданских и появление миллионов беженцев.

«Именно НАТО является зачинщиком, который посеял семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе и привел ее к нынешнему положению своим "продвижением на Восток", систематически создающим России тревогу за обеспечение безопасности», — отметил Мен.

Напомним, глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин получит больше НАТО на российской границе. Так Столтенберг прокомментировал достижение соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса.

Армия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители