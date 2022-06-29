В КНДР назвали НАТО «зачинщиком» конфликта в Европе

Именно Североатлантический альянс является «зачинщиком» конфликта в Европе, создавая при этом угрозу безопасности России своим «продвижением на Восток», сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный Центральным телеграфным агентством КНДР комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хе Мена.

«НАТО является зачинщиком бедствия в Восточной Европе… НАТО — всего лишь лакей США для осуществления стратегии их господства, не более чем средство для вторжения», — заявил он.

Исследователь считает, что «вклад» альянса в обеспечение международной безопасности и мира до сих пор заключался в том, что НАТО «агрессивной войной разорил» суверенные государства в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, включая бывшую Югославию, Ирак, Афганистан и Ливию, вызвав смерти сотен тысяч гражданских и появление миллионов беженцев.