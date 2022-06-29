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1 час назад

Стало известно о воевавших на «Азоте» наемниках из Грузии, Британии и Армении

Lenta.ru

Боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой» рассказал РИА Новости, что наемники и Грузии, Великобритании и Армении воевали на химкомбинате «Азот».

Стало известно о воевавших на «Азоте» наемниках из Грузии, Британии и Армении
Фото: ТАССТАСС

Так, стало известно о том, что на заводе был «Грузинский батальон», «Английский батальон» и бойцы из Армении. Он уточнил, что все эти батальоны воевали на стороне Киева на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе военных действий в Северодонецке. С территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В настоящий момент ведется зачистка аэропорта и населенного пункта Боровское, добавил он.

24 июня Киев заявил об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Северодонецка. «К сожалению, да», — уточнил представитель украинских властей, отвечая на вопрос, придется ли ВСУ покинуть Северодонецк.

Армия,Наемники,Рамзан Кадыров,
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