Полянский обозначил сроки проведения военной операции на Украине

"Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины, - сказал дипломат. - Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться".