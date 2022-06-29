Полянский обозначил сроки проведения военной операции на Украине

Российская специальная военная операция на Украине будет продолжаться, пока не прекратятся обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины, - сказал дипломат. - Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться".
"Поставками вооружений вы [западные страны] лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население, - отметил Полянский. - Чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями".